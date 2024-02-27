В аэропорту Астаны задержан вылет 18 рейсов после пожара

В Международном аэропорту Астаны 18 рейсов задерживаются на вылет из-за пожара.

В Международном аэропорту Астаны 18 рейсов задерживаются на вылет из-за пожара.

Как передает Report со ссылкой на казахстанские СМИ, об этом сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

Точное время вылета задержанных рейсов неизвестно.

Дополнительную информацию в пресс-службе аэропорта пообещали сообщить после урегулирования ситуации.

27 февраля в 07:50 поступило сообщение о пожаре из коммутационного узла международного аэропорта Астаны. В 08:24 пожар был полностью локализован. Из-за сильного дыма при тушении пожара все пассажиры терминала аэропорта были эвакуированы в безопасное место.

В противопожарной работе задействовано 20 единиц основной техники, 3 единицы спецтехники и 58 человек.