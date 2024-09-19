В аэропортах Москвы вводят фото- и дактилоскопическую проверку иностранцев

С 1 декабря 2024 года в аэропортах Московского авиаузла в экспериментальном порядке будет запущена процедура фото- и дактилоскопической идентификации иностранцев, въезжающих в Россию.

С 1 декабря 2024 года в аэропортах Московского авиаузла в экспериментальном порядке будет запущена процедура фото- и дактилоскопической идентификации иностранцев, въезжающих в Россию.

Как передает Report, об этом "Коммерсанту" сообщил первый заместитель министра внутренних дел РФ Александр Горовой, курирующий в ведомстве миграционную политику.

"Это пока эксперимент. После апробации алгоритма правительство вместе с коллегами из ФСБ будут рассматривать вопрос его масштабирования на все пограничные переходы", - отметил он.

Горовой отметил, что Москва выбрана для эксперимента как "традиционный центр притяжения иностранных граждан и крупный транспортный узел".

Одновременно аналогичная система контроля появится на автомобильном пункте пропуска Маштаково в Оренбургской области, на границе с Казахстаном.