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В аэропортах Москвы вводят фото- и дактилоскопическую проверку иностранцев

В аэропортах Москвы вводят фото- и дактилоскопическую проверку иностранцев С 1 декабря 2024 года в аэропортах Московского авиаузла в экспериментальном порядке будет запущена процедура фото- и дактилоскопической идентификации иностранцев, въезжающих в Россию.
В регионе
19 сентября 2024 г. 09:57
В аэропортах Москвы вводят фото- и дактилоскопическую проверку иностранцев

С 1 декабря 2024 года в аэропортах Московского авиаузла в экспериментальном порядке будет запущена процедура фото- и дактилоскопической идентификации иностранцев, въезжающих в Россию.

Как передает Report, об этом "Коммерсанту" сообщил первый заместитель министра внутренних дел РФ Александр Горовой, курирующий в ведомстве миграционную политику.

"Это пока эксперимент. После апробации алгоритма правительство вместе с коллегами из ФСБ будут рассматривать вопрос его масштабирования на все пограничные переходы", - отметил он.

Горовой отметил, что Москва выбрана для эксперимента как "традиционный центр притяжения иностранных граждан и крупный транспортный узел".

Одновременно аналогичная система контроля появится на автомобильном пункте пропуска Маштаково в Оренбургской области, на границе с Казахстаном.

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Версия на азербайджанском языке Moskva hava limanlarında əcnəbilərdən barmaq izi götürüləcək

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