В Адане произошла перестрелка в барбершопе, есть пострадавшие
В регионе
- 30 ноября, 2025
- 01:52
В турецком городе Адана, в районе Сейхан, в барбершопе (парикмахерская -ред.) произошла вооруженная стычка между двумя группами.
Как передает Report со ссылкой на Habertürk, в результате инцедента семь человек получили ранения.
На место происшествия были привлечены сотрудники полиции и бригады скорой помощи. Пострадавшие госпитализированы.
Отмечается, что причины перестрелки пока не установлены. Полиция начала операцию по задержанию подозреваемых.
В Адане произошла перестрелка в барбершопе, есть пострадавшие
