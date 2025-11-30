В Адане произошла перестрелка в барбершопе, есть пострадавшие

В турецком городе Адана, в районе Сейхан, в барбершопе (парикмахерская -ред.) произошла вооруженная стычка между двумя группами.

Как передает Report со ссылкой на Habertürk, в результате инцедента семь человек получили ранения.

На место происшествия были привлечены сотрудники полиции и бригады скорой помощи. Пострадавшие госпитализированы.

Отмечается, что причины перестрелки пока не установлены. Полиция начала операцию по задержанию подозреваемых.