Иран заявил о готовности к диалогу с США

Представительство Ирана при ООН сообщило, что Тегеран готов к диалогу с США.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении миссии в соцсети Х.

"В прошлый раз, когда США по ошибке ввязались в войны в Афганистане и Ираке, они растратили более $7 трлн и потеряли свыше 7 тыс. жизней американцев. Иран готов к диалогу на основе взаимного уважения и интересов - но если на него надавят, он будет защищаться и ответит как никогда ранее!", - говорится в публикации.

Ранее президент США Дональд Трамп пригрозил Ирану новой атакой в случае отказа от заключения ядерной сделки. При этом американский лидер выразил надежду, что Тегеран согласится на "справедливую и равноправную сделку", в рамках которой Иран не будет обладать ядерным оружием, отметив, что "время для принятия решения истекает".