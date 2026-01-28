Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Иран заявил о готовности к диалогу с США

    Другие страны
    • 28 января, 2026
    • 18:36
    Иран заявил о готовности к диалогу с США

    Представительство Ирана при ООН сообщило, что Тегеран готов к диалогу с США.

    Как передает Report, об этом говорится в сообщении миссии в соцсети Х.

    "В прошлый раз, когда США по ошибке ввязались в войны в Афганистане и Ираке, они растратили более $7 трлн и потеряли свыше 7 тыс. жизней американцев. Иран готов к диалогу на основе взаимного уважения и интересов - но если на него надавят, он будет защищаться и ответит как никогда ранее!", - говорится в публикации.

    Ранее президент США Дональд Трамп пригрозил Ирану новой атакой в случае отказа от заключения ядерной сделки. При этом американский лидер выразил надежду, что Тегеран согласится на "справедливую и равноправную сделку", в рамках которой Иран не будет обладать ядерным оружием, отметив, что "время для принятия решения истекает".

    Иран США диалог ООН
    İran ABŞ ilə dialoqa hazırdır

    Последние новости

    18:47

    Утверждено Соглашение о сотрудничестве между МВД Азербайджана и Грузии

    Внутренняя политика
    18:45
    Фото

    Азербайджан обсудил с ЕК приоритеты энергопартнерства

    Энергетика
    18:43

    РФ и Сирия выразили настрой на дальнейшее развитие связей

    В регионе
    18:36

    Иран заявил о готовности к диалогу с США

    Другие страны
    18:24

    Премьер Литвы: Средства из кредита ЕС пойдут прежде всего на усиление ПВО

    Другие страны
    18:16

    В Азербайджане с октября 2025 года проведена вакцинация более 27 тыс. человек

    Здоровье
    18:12
    Фото

    Джейхун Байрамов посетил Музей Коммунистической партии Китая

    Внешняя политика
    18:07

    Завтра в Хатаинском районе Баку не будет воды

    Инфраструктура
    17:54
    Фото

    Главы МИД Азербайджана и КНР рассмотрели широкий круг двусторонних вопросов - ОБНОВЛЕНО

    Внешняя политика
    Лента новостей