    Türkiyədə silahlı toqquşma baş verib, yeddi nəfər yaralanıb

    Region
    • 30 noyabr, 2025
    • 01:06
    Türkiyədə silahlı toqquşma baş verib, yeddi nəfər yaralanıb

    Türkiyənin Adana şəhərində bərbərxanada iki qrup arasında silahlı toqquşma olub.

    "Report" "Habertürk"ə istinadən xəbər verir ki, hadisə Seyhan rayonunda qeydə alınıb.

    Hadisə zamanı 7 nəfər xəsarət alıb.

    Əraziyə polis və təcili tibbi yardım əməkdaşları cəlb edilib.

    Yaralılar xəstəxanaya yerləşdirilib.

    Hadisənin səbəbi məlum deyil. Polis şübhəlilərin saxlanılması üçün əməliyyata başlayıb.

    Türkiyə Adana Silahlı toqquşma Yaralı
