Türkiyədə silahlı toqquşma baş verib, yeddi nəfər yaralanıb
Region
- 30 noyabr, 2025
- 01:06
Türkiyənin Adana şəhərində bərbərxanada iki qrup arasında silahlı toqquşma olub.
"Report" "Habertürk"ə istinadən xəbər verir ki, hadisə Seyhan rayonunda qeydə alınıb.
Hadisə zamanı 7 nəfər xəsarət alıb.
Əraziyə polis və təcili tibbi yardım əməkdaşları cəlb edilib.
Yaralılar xəstəxanaya yerləşdirilib.
Hadisənin səbəbi məlum deyil. Polis şübhəlilərin saxlanılması üçün əməliyyata başlayıb.
