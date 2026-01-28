Джейхун Байрамов посетил Музей Коммунистической партии Китая

Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в рамках официального визита в Китай посетил Музей Коммунистической партии Китая.

    Как сообщает Report, об этом говорится на странице МИД в соцсети "X".

    Отмечается, что музей предоставляет ценную информацию об исторических периодах и опыте управления, которые сформировали современное развитие Китая.

    Министр оставил в гостевой книге слова благодарности, подчеркнув важность дальнейшего укрепления сотрудничества в рамках всеобъемлющего стратегического партнерства между Азербайджаном и Китаем.

    В совем аккаунте в соцсети Х Дж.Байрамов отметил, что для него было большой честью посетить Музей Коммунистической партии Китая, который наглядно отражает богатую историю, видение и достижения китайского народа.

    "Визит позволил получить ценную информацию о пути развития Китая и его национальном возрождении. Спасибо за прекрасную экскурсию!", - написал министр.

