В Азербайджане с октября 2025 года проведена вакцинация более 27 тыс. человек

В Азербайджане с 8 октября 2025 года по 28 января 2026 года в медицинских учреждениях всего 27 271 человек был вакцинирован против гриппа на добровольной основе.

Об этом в ответ на запрос Report сообщили в Объединении по управлению медицинскими территориальными подразделениями Азербайджана (TƏBİB).

Уточняется, что среди вакцинированных 4 219 человек в возрасте 0-17 лет, 16 875 человек 18-59 лет, а 6 177 человек 60 лет и старше.

Отметим, что препараты против гриппа производятся французской компанией Sanofi Pasteur. Для проведения вакцинации желающие могут обратиться в районные центральные больницы или же в поликлиники в Баку.