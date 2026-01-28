Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    В Азербайджане с октября 2025 года проведена вакцинация более 27 тыс. человек

    Здоровье
    • 28 января, 2026
    • 18:16
    В Азербайджане с октября 2025 года проведена вакцинация более 27 тыс. человек

    В Азербайджане с 8 октября 2025 года по 28 января 2026 года в медицинских учреждениях всего 27 271 человек был вакцинирован против гриппа на добровольной основе.

    Об этом в ответ на запрос Report сообщили в Объединении по управлению медицинскими территориальными подразделениями Азербайджана (TƏBİB).

    Уточняется, что среди вакцинированных 4 219 человек в возрасте 0-17 лет, 16 875 человек 18-59 лет, а 6 177 человек 60 лет и старше.

    Отметим, что препараты против гриппа производятся французской компанией Sanofi Pasteur. Для проведения вакцинации желающие могут обратиться в районные центральные больницы или же в поликлиники в Баку.

    Azərbaycanda keçən ilin oktyabrından indiyədək 27 mindən çox şəxs qrip əleyhinə peyvənd olunub

    Лента новостей