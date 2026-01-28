Завтра в Хатаинском районе Баку не будет воды

Завтра в некоторых частях Хатаинского района Баку с 10:00 до 22:00 будут перебои в водоснабжении.

Об этом сообщает Report со ссылкой Объединенную службу водоснабжения крупных городов при Государственном агентстве водных ресурсов Азербайджана (ADSEA).

Причиной является подключение недавно проложенного магистрального водопровода к сети. После завершения работ водоснабжение будет восстановлено в соответствии с прежним графиком.