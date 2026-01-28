Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Завтра в Хатаинском районе Баку не будет воды

    Инфраструктура
    • 28 января, 2026
    • 18:07
    Завтра в Хатаинском районе Баку не будет воды

    Завтра в некоторых частях Хатаинского района Баку с 10:00 до 22:00 будут перебои в водоснабжении.

    Об этом сообщает Report со ссылкой Объединенную службу водоснабжения крупных городов при Государственном агентстве водных ресурсов Азербайджана (ADSEA).

    Причиной является подключение недавно проложенного магистрального водопровода к сети. После завершения работ водоснабжение будет восстановлено в соответствии с прежним графиком.

    Хатаинский район водоснабжение
    Sabah Bakının Xətai rayonunun bəzi ərazilərində su kəsiləcək

