Sabah Bakının Xətai rayonunun bəzi ərazilərində su kəsiləcək
İnfrastruktur
- 28 yanvar, 2026
- 17:43
Sabah 10:00-dan saat 22:00-a qədər Bakının Xətai rayonunun bəzi ərazilərində su kəsiləcək.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Dövlət Su Ehtiyatları Agentliyinin (ADSEA) İri Şəhərlərin Birləşmiş Su Təchizatı Xidməti məlumat yayıb.
Bildirilib ki, buna səbəb yeni çəkilmiş magistral su xəttinin mövcud şəbəkəyə birləşdirilməsidir. İşlər yekunlaşdıqdan sonra istismar qaydalarına uyğun olaraq suyun əvvəlki qrafiklə verilməsi bərpa ediləcək.
Son xəbərlər
01:04
Video
Çempionlar Liqası: "Liverpul" - "Qarabağ" oyununda ikinci hissə başlayıb - YENİLƏNİR-4Futbol
00:57
Merts Almaniyanın kritik infrastrukturunun mühafizəsini gücləndirmək niyyətindədirDigər ölkələr
00:36
FTB ABŞ-nin Fulton dairəsinin seçki komissiyasında axtarış aparırDigər ölkələr
00:12
Britaniya səfiri: Azərbaycan futbolunun bu səviyyəyə qalxmasını görmək qürurvericidirFutbol
23:46
Makron Rusiyanın Xarkovda sərnişin qatarına hücumunu pisləyibDigər ölkələr
23:31
Rubio: Uitkoff və Kuşner Ukrayna ilə bağlı növbəti danışıqlarda iştirak etməyəcəklərDigər ölkələr
23:20
ABŞ Federal Ehtiyat Sistemi faiz dərəcəsini 3,5-3,75 % səviyyəsində saxlayıbDigər ölkələr
23:14
Naxçıvanın gəlirləri üzrə ümumi daxilolmalar 450,7 mln manat təşkil edibMaliyyə
23:03