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Баку. 26 октября. REPORT.AZ/ В 59 провинциях Турции заменены начальники управлений безопасности.
Как сообщает Report со ссылкой на Haber 7, из них 34 человека назначены на должности в Главном управлении безопасности министерства внутренних дел Турции.
Согласно информации, 37 человек впервые назначены на должность начальника управления, 31 человек - на должность начальника отделения.
Отметим, что в Турции насчитывается 81 провинция.
Sədrəddin İsmayılovАвтор новости