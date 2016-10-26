Баку. 26 октября. REPORT.AZ/ В 59 провинциях Турции заменены начальники управлений безопасности.

Как сообщает Report со ссылкой на Haber 7, из них 34 человека назначены на должности в Главном управлении безопасности министерства внутренних дел Турции.

Согласно информации, 37 человек впервые назначены на должность начальника управления, 31 человек - на должность начальника отделения.

Отметим, что в Турции насчитывается 81 провинция.