Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    В 2026 году ожидается госвизит Си Цзиньпина в Кыргызстан

    В регионе
    • 15 января, 2026
    • 14:49
    В 2026 году ожидается госвизит Си Цзиньпина в Кыргызстан

    В 2026 году ожидается госвизит председателя КНР Си Цзиньпина в Кыргызстан.

    Как передает Report со ссылкой на кыргызские СМИ, об этом сообщил министр иностранных дел Кыргызстана Жээнбек Кулубаев на пресс-конференции.

    "Мы считаем, что 2025 год был для кыргызско-китайских отношений очень плодотворным и успешным. Что касается 2026 года, он также будет достаточно активным, поскольку мы ожидаем государственный визит председателя КНР в Кыргызстан. Подготовительная работа уже начата, и повестка встречи, как ожидается, будет насыщенной, что позволит продвинуть наши двусторонние отношения вперед", - заявил министр.

    Глава МИД отметил высокий уровень кыргызско-китайских отношений, оценив их в 11 баллов по десятибалльной шкале. По его словам, в 2024-2025 годах между двумя странами состоялось значительное число контактов на высоком уровне, включая государственный визит президента Кыргызстана Садыра Жапарова в Китай.

    Он также добавил, что кыргызско-китайские отношения имеют долгосрочную перспективу, а Кыргызстан намерен и далее придерживаться проактивного подхода к расширению сотрудничества с Китаем.

    Кыргызстан Китай Си Цзиньпин государственный визит Жээнбек Кулубаев
    Çin Sədrinin Qırğızıstana bu il dövlət səfəri gözlənilir

    Последние новости

    15:26

    В Риме почти вдвое ограничили скорость движения по центру города

    Другие страны
    15:21

    В России произошел взрыв в учебном центре МВД

    Другие страны
    15:20

    С 17 января Азербайджане похолодает на 5-8°

    Наука и образование
    15:19

    В Азербайджане ввели плату за участие в экзамене для учителей

    Внутренняя политика
    15:14

    В Азербайджане введен запрет на распространение в сети контента, нарушающего нормы общественной морали

    Внутренняя политика
    15:14

    Президент утвердил новые требования к разминированию в Шуше

    Внутренняя политика
    15:09

    Ильхам Алиев утвердил создание Информационной системы энергоэффективности

    Энергетика
    15:05

    Азербайджан и Вьетнам рассматривают возможность совместного производства электромобилей

    Бизнес
    15:05

    Президент утвердил новый порядок утверждения служебных удостоверений судей

    Внутренняя политика
    Лента новостей