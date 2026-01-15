В 2026 году ожидается госвизит Си Цзиньпина в Кыргызстан

В 2026 году ожидается госвизит председателя КНР Си Цзиньпина в Кыргызстан.

Как передает Report со ссылкой на кыргызские СМИ, об этом сообщил министр иностранных дел Кыргызстана Жээнбек Кулубаев на пресс-конференции.

"Мы считаем, что 2025 год был для кыргызско-китайских отношений очень плодотворным и успешным. Что касается 2026 года, он также будет достаточно активным, поскольку мы ожидаем государственный визит председателя КНР в Кыргызстан. Подготовительная работа уже начата, и повестка встречи, как ожидается, будет насыщенной, что позволит продвинуть наши двусторонние отношения вперед", - заявил министр.

Глава МИД отметил высокий уровень кыргызско-китайских отношений, оценив их в 11 баллов по десятибалльной шкале. По его словам, в 2024-2025 годах между двумя странами состоялось значительное число контактов на высоком уровне, включая государственный визит президента Кыргызстана Садыра Жапарова в Китай.

Он также добавил, что кыргызско-китайские отношения имеют долгосрочную перспективу, а Кыргызстан намерен и далее придерживаться проактивного подхода к расширению сотрудничества с Китаем.