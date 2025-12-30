Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    В 2026 году Элсети Армении вложат в инфраструктуру свыше $100 млн

    В 2026 году ЗАО "Электрические сети Армении" ("Элсети") вложат в инфраструктуру 44,2 млрд драмов (около $115 млн).

    Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил на заседании комиссии по регулированию общественных услуг временный госуправляющий "Элсетей" Романос Петросян.

    Этот объем предусмотрен ранее утвержденной инвестпрограммой предприятия на 2024-2034 годы.

    По его словам, компания распределила этот бюджет по всем направлениям – особенно там, где отключения происходят чаще всего.

    "С первых дней января мы объявим конкурсы на ремонтные работы, чтобы к началу строительного сезона на всех запланированных объектах (а их несколько десятков) началась работа", - сказал он.

    С 2016 года "Элсети" принадлежит группе компаний "Ташир", основанной предпринимателем Самвелом Карапетяном.

    Напомним, что Карапетян обвинялся в публичных призывах к захвату власти, затем в отношении предпринимателя были выдвинуты новые обвинения - по пунктам 2 и 3 части 3 статьи 296 УК Армении: "отмывание денег в особо крупном размере с использованием властных или служебных полномочий либо влияния, обусловленного ими".

    "Ermənistan Elektrik Şəbəkələri" gələn il öz infrastrukturuna 100 milyon dollardan çox yatırım edəcək

