​"Узбекские авиалинии" приостанавливают полеты в Киев

Баку. 4 мая. REPORT.AZ/ Национальная авиакомпания "Узбекистон хаво йуллари" (НАК "Узбекские авиалинии") с 5 мая приостановит полеты в Киев. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении авиакомпании.

"Это связано с отсутствием договоренностей между авиационными властями Узбекистана и Украины относительно эксплуатации договорных авиалиний", — указывается в сообщении. Представители "Узбекистон хаво йуллари" отказались конкретизировать детали принятого решения.

"Узбекистон хаво йуллари" уже приостанавливала полеты в Киев с 1 апреля 2014 года, поскольку авиационные ведомства двух стран не могли на тот момент договориться по паритетности предоставления частоты полетов. С 15 июля полеты были возобновлены после того, как между авиакомпаниями двух стран — "Узбекистан хаво йуллари" и "Международные авиалинии Украины" был установлен паритет слотов — по два рейса в неделю.

"Узбекистон хаво йуллари" после авиакатастрофы в Донецкой области Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines 17 июля 2014 года разработала безопасный маршрут для рейса "Ташкент-Киев-Ташкент" — с заходом в аэропорт "Борисполь" со стороны России и Беларуси. Кроме того, узбекская авиакомпания осуществляет полеты из Узбекистана в города Европы и обратно, минуя воздушное пространство Украины.