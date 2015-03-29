​Уточнена дата визита президента Турции в Иран

Баку. 29 марта. REPORT.AZ/ Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган совершит визит в Иран 7 апреля.

Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, об этом заявил заместитель министра иностранных дел Ирана Гасан Гашгави.

По его словам, в программе визита Реджепа Тайипа Эрдогана нет никаких изменений.

"Страны региона вместо взаимных обвинений, учитывая сегодняшние реалии и условия в регионе, должны совместно решать существующие проблемы", - сказал Гашгави.