 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ​Уточнена дата визита президента Турции в Иран

    Официальный представитель Ирана: В программе визита Реджепа Тайипа Эрдогана нет никаких изменений

    Баку. 29 марта. REPORT.AZ/ Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган совершит визит в Иран 7 апреля.

    Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, об этом заявил заместитель министра иностранных дел Ирана Гасан Гашгави.

    По его словам, в программе визита Реджепа Тайипа Эрдогана нет никаких изменений.

    "Страны региона вместо взаимных обвинений, учитывая сегодняшние реалии и условия в регионе, должны совместно решать существующие проблемы", - сказал Гашгави. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi