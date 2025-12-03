Ушаков: В Кремле обсудили несколько вариантов урегулирования в Украине

Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ
    • 03 декабря, 2025
    • 02:01
    На встрече президента России Владимира Путина со спецпосланником американского лидера Стивом Уиткоффом и зятем главы Белого дома Джаредом Кушнером в Москве обсуждались несколько вариантов плана по урегулированию в Украине.

    Как передает Report, об этом журналистам заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

    По его словам, компромиссного варианта плана пока нет, некоторые американские наработки приемлемы для РФ, некоторые не подходят.

    "Беседа была весьма полезной, конструктивной, весьма содержательной", - сказал помощник российского президента.

    Он отметил, что на встрече обсуждался территориальный вопрос: "Мы не обсуждали конкретные формулировки, конкретные американские предложения, а обсуждали суть того, что заложено в эти документы".

    Ушаков подчеркнул, что стороны заявили о готовности продолжать совместную работу для мирного урегулирования в Украине.

    Uşakov: Kremldə Ukraynada sülh planının bir neçə variantı müzakirə olunub
