Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА
    Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА

    Ушаков: В Абу-Даби мирный план США не обсуждался

    В регионе
    • 26 ноября, 2025
    • 12:59
    Ушаков: В Абу-Даби мирный план США не обсуждался

    В Абу-Даби на переговорах России, США и Украины мирный план не обсуждался.

    Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

    "В Абу-Даби мирный план не обсуждался. Мирный план вообще еще по деталям ни с кем не обсуждался. Мы его видели, нам его передали, но еще обсуждений не было", - сказал он.

    Ушаков отметил, что Россия не получала официального документа по мирному урегулированию, однако в распоряжении российской стороны есть несколько последних версий плана американского лидера Дональда Трампа.

    По его словам, эти документы требуют серьезного анализа, но обсуждения с американской стороной еще не состоялись.

    Вчера сообщалось о том, что делегации США, Украины и России провели закрытые переговоры в Абу-Даби по урегулированию российско-украинского конфликта.

    Юрий Ушаков мирный план Трампа Абу-Даби Россия США
    Əbu-Dabidə ABŞ-nin sülh planı müzakirə olunmayıb

    Последние новости

    14:35

    Узбекистан по Зангезурскому коридору будет перевозить стратегически важные грузы - ЭКСКЛЮЗИВ

    Инфраструктура
    14:32

    Строительство ж/д Решт-Астара в Иране начнется после праздника Новруз - ЭКСКЛЮЗИВ

    Инфраструктура
    14:32

    Иран готовится к железнодорожным грузоперевозкам через Нахчыван в Армению - ЭКСКЛЮЗИВ

    Инфраструктура
    14:27
    Фото

    Азербайджан и РФ подписали соглашение о двустороннем электронном обмене ж/д данными

    Инфраструктура
    14:16

    Из-за сильного пожара в жилом комплексе в Гонконге погибли четыре человека

    Другие страны
    14:11

    84-е заседание Совета по железнодорожному транспорту стран СНГ пройдет в Ашхабаде

    Инфраструктура
    14:07
    Фото

    Азербайджан, Иран и Россия подписали Меморандум о взаимопонимании

    Инфраструктура
    14:03

    Жапаров: Российско-кыргызский фонд финансирует 14 проектов на сумму более $175 млн

    В регионе
    14:02

    Мустафаев и Новак обсудили перспективы торгово-экономического сотрудничества

    Внешняя политика
    Лента новостей