Ушаков: В Абу-Даби мирный план США не обсуждался
- 26 ноября, 2025
- 12:59
В Абу-Даби на переговорах России, США и Украины мирный план не обсуждался.
Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
"В Абу-Даби мирный план не обсуждался. Мирный план вообще еще по деталям ни с кем не обсуждался. Мы его видели, нам его передали, но еще обсуждений не было", - сказал он.
Ушаков отметил, что Россия не получала официального документа по мирному урегулированию, однако в распоряжении российской стороны есть несколько последних версий плана американского лидера Дональда Трампа.
По его словам, эти документы требуют серьезного анализа, но обсуждения с американской стороной еще не состоялись.
Вчера сообщалось о том, что делегации США, Украины и России провели закрытые переговоры в Абу-Даби по урегулированию российско-украинского конфликта.