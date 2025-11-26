Ушаков: В Абу-Даби мирный план США не обсуждался

В Абу-Даби на переговорах России, США и Украины мирный план не обсуждался.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"В Абу-Даби мирный план не обсуждался. Мирный план вообще еще по деталям ни с кем не обсуждался. Мы его видели, нам его передали, но еще обсуждений не было", - сказал он.

Ушаков отметил, что Россия не получала официального документа по мирному урегулированию, однако в распоряжении российской стороны есть несколько последних версий плана американского лидера Дональда Трампа.

По его словам, эти документы требуют серьезного анализа, но обсуждения с американской стороной еще не состоялись.

Вчера сообщалось о том, что делегации США, Украины и России провели закрытые переговоры в Абу-Даби по урегулированию российско-украинского конфликта.