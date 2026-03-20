В Гяндже состоялся концерт в рамках масштабной культурной гастрольной программы

С марта по инициативе и при организации Министерства культуры реализуется масштабная культурная гастрольная программа, охватывающая Баку и регионы страны.

В рамках проекта 19 марта в Гяндже состоялся концерт с участием Азербайджанского государственного симфонического оркестра имени Узеира Гаджибейли при Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева и Азербайджанской государственной хоровой капеллы.

На сцене Гянджинской государственной филармонии имени Фикрета Амирова была представлена оратория "Чанаккала–1915" выдающегося азербайджанского композитора, народного артиста Васифа Адыгезалова.

Произведение прозвучало под управлением народного артиста, дирижера Ялчина Адыгезалова и оставило у зрителей яркие впечатления. Хоровой коллектив под руководством народной артистки, главного хормейстера Гюльбаджи Имановой также был тепло принят публикой.

В концерте приняли участие известные вокалисты Самир Джафаров, Махир Тагизаде, Селджан Фермор-Хескет, Гюнель Асадова, а также поэт Рустам Бехруди.

Оратория, обладающая сильным эмоциональным воздействием, была встречена зрителями с большим интересом и аплодисментами. Произведение ярко отражает идеи героизма, любви к Родине и национального единства.

Отмечается, что данный проект является одной из первых системных гастрольных инициатив, объединяющих столицу и регионы в рамках единой культурной программы. Его цель - развитие культурной жизни в регионах, расширение доступа к высокому искусству и укрепление единого культурного пространства страны.