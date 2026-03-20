В Азербайджане отмечают Новруз

Сегодня в Азербайджане отмечается праздник Новруз.

Как сообщает Report, астрономическая весна наступит 20 марта в 18:45:53 по местному времени.

В этот момент Солнце, двигаясь по эклиптике, пересекает небесный экватор, переходя из Южного полушария в Северное. В результате день и ночь становятся равными по продолжительности, Солнце восходит точно на востоке и заходит на западе. С этого времени в Северном полушарии начинается весна, а в Южном - осень.

Продолжительность весеннего сезона составит 92 дня 17 часов 38 минут и 28 секунд.

Новруз символизирует пробуждение природы. Азербайджанский народ начинает подготовку к празднику за четыре недели, отмечая вторники четырех стихий – воды, огня, воздуха и земли. Согласно народным поверьям, в первый вторник обновляются и приходят в движение водные источники, во вторую активизируется огонь, в третью – ветер, а в четвертую просыпается сама земля, знаменуя приход весны.

Праздничный стол в Новруз также имеет особое значение. На нем должны быть пророщенная пшеница (семени), крашеные яйца и другие продукты. По традиции, в первый день Новруза вся семья должна оставаться дома.

Напомним, что 30 сентября 2009 года Новруз был включен в Список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.