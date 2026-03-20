    Барро: Франция удвоит гуманитарную помощь Ливану

    Франция удвоит гуманитарную помощь Ливану до 17 млн евро (примерно 19,70 млн долларов США).

    Как передает Report со ссылкой на Reuters, об этом заявил в четверг министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро на фоне борьбы Ливана с разрушительными последствиями израильских ударов.

    Глава МИД Франции сделал заявление в своем аккаунте в соцсети Х в ходе визита в Бейрут в рамках усилий по достижению прекращения огня между Израилем и "Хезболлах": "В Бейруте, рядом с вынужденными переселенцами, о которых заботятся члены Мальтийского ордена в красных жилетах. В знак солидарности с ливанским народом, втянутым в войну, которую он не выбирал, мы удваиваем нашу гуманитарную помощь Ливану, доводя ее до 17 миллионов евро".

    Спецпосланник Франции по Ливану Жан-Ив Ле Дриан заявил ранее, что неразумно требовать от ливанского правительства разоружения группировки "Хезболлах", пока страна подвергается бомбардировкам со стороны Израиля.

    В Мексике состоялся концерт по случаю праздника Новруз

    США не намерены ограничивать экспорт топлива

    В Гяндже состоялся концерт в рамках масштабной культурной гастрольной программы

    В Азербайджане отмечают Новруз

    В Азербайджане отмечают праздник Рамазан

    При бомбардировке Тебриза погибли 13 членов "Басидж"

    Нарендра Моди осудил иранские атаки на Катар

    Нетаньяху: Израиль воздержится от ударов по энергообъектам Ирана

