Барро: Франция удвоит гуманитарную помощь Ливану

Франция удвоит гуманитарную помощь Ливану до 17 млн евро (примерно 19,70 млн долларов США).

Как передает Report со ссылкой на Reuters, об этом заявил в четверг министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро на фоне борьбы Ливана с разрушительными последствиями израильских ударов.

Глава МИД Франции сделал заявление в своем аккаунте в соцсети Х в ходе визита в Бейрут в рамках усилий по достижению прекращения огня между Израилем и "Хезболлах": "В Бейруте, рядом с вынужденными переселенцами, о которых заботятся члены Мальтийского ордена в красных жилетах. В знак солидарности с ливанским народом, втянутым в войну, которую он не выбирал, мы удваиваем нашу гуманитарную помощь Ливану, доводя ее до 17 миллионов евро".

Спецпосланник Франции по Ливану Жан-Ив Ле Дриан заявил ранее, что неразумно требовать от ливанского правительства разоружения группировки "Хезболлах", пока страна подвергается бомбардировкам со стороны Израиля.