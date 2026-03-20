    Barro: Fransa Livana humanitar yardımı ikiqat artıracaq

    • 20 mart, 2026
    Fransa Livana humanitar yardımı ikiqat artıraraq 17 milyon avroya (təxminən 19,70 milyon ABŞ dolları) çatdıracaq.

    "Report" "Reuters"ə istinadən xəbər verir ki, Fransanın xarici işlər naziri Jan-Noel Barro bunu cümə axşamı günü, Livanın İsrail hücumlarının dağıdıcı nəticələrinin öhdəsindən gəlməkdə çətinlik çəkdiyi bir vaxtda açıqlayıb.

    Fransanın xarici işlər naziri bu açıqlamanı İsrail və "Hizbullah" arasında atəşkəs əldə etmək səylərinin bir hissəsi olaraq Beyruta səfəri zamanı "X" sosial şəbəkəsindəki hesabında verib: "Beyrutda, qırmızı jiletli Malta Ordeninin üzvləri tərəfindən qayğı göstərilən məcburi köçkünlərin yanında. Livan xalqı ilə həmrəylik nümayiş etdirərək, seçmədikləri müharibəyə cəlb olunaraq, Livana humanitar yardımımızı ikiqat artıraraq 17 milyon avroya çatdırırıq".

    Fransanın Livan üzrə xüsusi elçisi Jan-İv Le Drian daha əvvəl ölkə İsrail tərəfindən bombalanarkən Livan hökumətindən "Hizbullah"ın tərksilah olunmasını tələb etməyin ağlabatan olmadığını bildirib.

    Jan-Noel Barrot Jan-İv Le Drian
    Барро: Франция удвоит гуманитарную помощь Ливану

