В Азербайджане отмечают праздник Рамазан

В Азербайджане 20 и 21 марта отмечается праздник Рамазан.

Как сообщает Report, священный праздник Рамазан отмечается мусульманами с 622 года по календарю Хиджры.

Пост в месяц Рамазан учит людей любви к Аллаху, дает возможность проверить свою волю и стойкость, подвигает к открытости и честности.

История поста берет начало с месяца Рамазан, который пророк Мухаммад (с.а.с) провел в Медине с целью соблюдения поста. Коран был ниспослан в одну из последних 10 ночей Рамазана.

В Азербайджане Рамазан отмечается на государственном уровне с 1993 года.

В этом году месяц Рамазан в Азербайджане начался 19 февраля по григорианскому календарю. Согласно соответствующему постановлению Кабинета министров, 20 и 21 марта в Азербайджане отмечается праздник Рамазан.