Амирбеков: Азербайджан готов удвоить экспорт газа в ЕС, но нужны инвестиции в инфраструктуру поставок

Азербайджан считает возможным удвоение поставок газа в страны Европейского союза, но для этого нужны новые инвестиции в расширение добычи и инфраструктуры поставок.

Как сообщает Report, об этом заявил представитель президента Азербайджана по особым поручениям Эльчин Амирбеков в интервью итальянскому порталу Formiche.net.

Он отметил, что идея эта не нова: "Когда президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в июле 2022 года посетила Баку, был подписан Меморандум о взаимопонимании о стратегическом партнерстве между ЕС и Азербайджаном в сфере энергетики. Цель этого документа - расширение инфраструктуры Южного газового коридора и, таким образом, удвоение экспорта азербайджанского газа в страны Европейского союза к 2027 году - с 10 млрд кубометров до 20 млрд кубометров в год".

Амирбеков сообщил, что этот процесс уже начался: "Мы продвигаемся к этой цели. Первый этап расширения TAP начался в январе 2026 года, и это обеспечило дополнительную пропускную способность в объеме 1,2 млрд кубометров в год для Европы. 1 млрд кубометров из этого дополнительного объема направляется в Италию. Это показывает, что коридор не является статичным, а, напротив, непрерывно развивается в ответ на энергетические потребности Европы".

Он также отметил, что существует значительный потенциал для дальнейшей работы в этом направлении:

"Азербайджан неоднократно заявлял о своей готовности увеличить поставки газа в Европу. Однако для этого требуется дальнейшее расширение инфраструктуры Южного газового коридора. А это, в свою очередь, делает необходимым привлечение новых инвестиций в целях наращивания добычи и увеличения пропускной способности газопровода".

По его словам, в 2025 году Азербайджан поставил в страны Европейского союза 12,5 млрд кубометров природного газа, что на 53,8% больше по сравнению с 2021 годом (первый год таких поставок - ред.).

Амирбеков добавил, что в условиях нынешней геополитической неопределенности расширение пропускной способности ЮГК все больше отвечает стратегическим интересам Европы.

"Здесь финансирование имеет решающее значение. По мере того как Европа продолжает усилия по диверсификации источников энергоснабжения, соответствующие институты Европейского союза могут внести важный вклад в создание финансовых условий для необходимых инвестиций", - отметил представитель президента Азербайджана.