Мариан де Йонг: Посещение Карабаха стало впечатляющим для нидерландской делегации

Посещение Карабаха стало впечатляющим для представителей нидерландской делегации.

Об этом, отвечая на вопрос корреспондента Report в Лачыне, заявила посол Нидерландов в Азербайджане Мариан де Йонг.

"Это мой второй визит. После приезда у меня уже была возможность посетить регион, что было впечатляюще. И сегодня мы вновь увидели совершенно иные объекты", - отметила она.

Посол подчеркнула, что хотела бы вновь посетить Карабах, чтобы продолжить знакомство с регионом.

"Выделить какой-то конкретный район сложно, поскольку все действительно впечатляет, в некоторых районах я впервые, так что мне нужно будет вернуться сюда вновь", - сказала она.