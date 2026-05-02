Мариан де Йонг: Посещение Карабаха стало впечатляющим для нидерландской делегации
Карабах
- 02 мая, 2026
- 13:55
Посещение Карабаха стало впечатляющим для представителей нидерландской делегации.
Об этом, отвечая на вопрос корреспондента Report в Лачыне, заявила посол Нидерландов в Азербайджане Мариан де Йонг.
"Это мой второй визит. После приезда у меня уже была возможность посетить регион, что было впечатляюще. И сегодня мы вновь увидели совершенно иные объекты", - отметила она.
Посол подчеркнула, что хотела бы вновь посетить Карабах, чтобы продолжить знакомство с регионом.
"Выделить какой-то конкретный район сложно, поскольку все действительно впечатляет, в некоторых районах я впервые, так что мне нужно будет вернуться сюда вновь", - сказала она.
