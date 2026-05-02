Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном
    Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном

    Мариан де Йонг: Посещение Карабаха стало впечатляющим для нидерландской делегации

    Посещение Карабаха стало впечатляющим для представителей нидерландской делегации.

    Об этом, отвечая на вопрос корреспондента Report в Лачыне, заявила посол Нидерландов в Азербайджане Мариан де Йонг.

    "Это мой второй визит. После приезда у меня уже была возможность посетить регион, что было впечатляюще. И сегодня мы вновь увидели совершенно иные объекты", - отметила она.

    Посол подчеркнула, что хотела бы вновь посетить Карабах, чтобы продолжить знакомство с регионом.

    "Выделить какой-то конкретный район сложно, поскольку все действительно впечатляет, в некоторых районах я впервые, так что мне нужно будет вернуться сюда вновь", - сказала она.

    Мариан Де Йонг Карабах Дипломатический корпус Азербайджано-нидерландские отношения
    Marian de Yonq: Qarabağa səfər Niderland nümayəndə heyəti üçün heyranedici oldu
    Dutch ambassador calls her visit to Azerbaijan's Karabakh impressive

    Последние новости

    14:47
    Фото

    В Лянкяране стартовал Фестиваль WUF13

    Инфраструктура
    14:38

    Вице-президент Турции Джевдет Йылмаз примет участие в саммите ЕПС в Ереване

    В регионе
    14:34

    Юрий Гусев: Опыт Азербайджана по восстановлению Карабаха может стать полезным для Украины

    Внешняя политика
    14:28

    Амирбеков: Азербайджан готов удвоить экспорт газа в ЕС, но нужны инвестиции в инфраструктуру поставок

    Энергетика
    14:26
    Фото

    В Баку открылся Международный фестиваль ковра - ОБНОВЛЕНО

    Kультурная политика
    14:20

    Харт: В НАТО хотят прояснить ситуацию с выводом части войск США из Германии

    Другие страны
    14:13

    Мохиуддин: Пакистанская авиакомпания Airblue запускает прямой рейс по маршруту Лахор-Баку

    Внешняя политика
    13:59

    Амирбеков: Кризис вокруг Ормуза показал значимость стратегического энергосотрудничества Баку и Рима

    Внешняя политика
    13:55

    Мариан де Йонг: Посещение Карабаха стало впечатляющим для нидерландской делегации

    Карабах
    Лента новостей