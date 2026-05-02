    Азербайджан участвует в Международной издательской и книжной выставке в Рабате

    Kультурная политика
    • 02 мая, 2026
    • 14:56
    Азербайджан участвует в Международной издательской и книжной выставке в Рабате

    Азербайджан участвует в 31-й Международной издательской и книжной выставке (SIEL 2026) в Рабате (Марокко).

    Как сообщает Report, азербайджанский павильон был создан совместно Министерством культуры Азербайджана и посольством Азербайджана в Марокко.

    Павильон представляет богатое культурное и литературное наследие Азербайджана: образцы классической и современной литературы, книги по истории, культуре, архитектуре и национальным традициям, а также многоязычные публикации.

    Выставка стартовала 30 апреля в комплексе OLM Souissi и продлится до 10 мая. Она совпадает с объявлением Рабата Всемирной книжной столицей ЮНЕСКО на 2026 год.

    Азербайджанский павильон будет открыт до конца выставки (10 мая) и приглашает всех любителей книг, специалистов и заинтересованных лиц посетить его.

    SIEL 2026 собрала рекордное количество участников - почти 890 участников из более чем 60 стран - и предлагает насыщенную программу конференций, дискуссий и культурных мероприятий.

    Книжная выставка Министерство культуры Азербайджана Марокко
    Фото
    Azərbaycan Rabatda Beynəlxalq Nəşriyyat və Kitab Sərgisində iştirak edir
    Фото
    Azerbaijan participating in International Publishing and Book Fair in Rabat

