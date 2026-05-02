Азербайджан участвует в Международной издательской и книжной выставке в Рабате

Азербайджан участвует в 31-й Международной издательской и книжной выставке (SIEL 2026) в Рабате (Марокко).

Как сообщает Report, азербайджанский павильон был создан совместно Министерством культуры Азербайджана и посольством Азербайджана в Марокко.

Павильон представляет богатое культурное и литературное наследие Азербайджана: образцы классической и современной литературы, книги по истории, культуре, архитектуре и национальным традициям, а также многоязычные публикации.

Выставка стартовала 30 апреля в комплексе OLM Souissi и продлится до 10 мая. Она совпадает с объявлением Рабата Всемирной книжной столицей ЮНЕСКО на 2026 год.

Азербайджанский павильон будет открыт до конца выставки (10 мая) и приглашает всех любителей книг, специалистов и заинтересованных лиц посетить его.

SIEL 2026 собрала рекордное количество участников - почти 890 участников из более чем 60 стран - и предлагает насыщенную программу конференций, дискуссий и культурных мероприятий.