Пожар в массажном салоне в Китае привел к гибели шести человек
Другие страны
- 02 мая, 2026
- 15:30
Шесть человек погибли в результате пожара в провинции Хэнань в центральной части Китая.
Как сообщает Report со ссылкой на агентство Xinhua, инцидент произошел утром 2 мая в городе Линбао.
Возгорание произошло в салоне массажа ног. Огонь быстро распространился и вызвал сильное задымление, в результате чего шесть человек оказались заблокированы внутри помещения.
Пожарные оперативно эвакуировали пострадавших и доставили их в медучреждение, однако спасти их не удалось. Еще пятеро находившихся в салоне человек были спасены.
Причины возгорания на данный момент не установлены.
