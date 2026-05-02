    Пожар в массажном салоне в Китае привел к гибели шести человек

    Пожар в массажном салоне в Китае привел к гибели шести человек

    Шесть человек погибли в результате пожара в провинции Хэнань в центральной части Китая.

    Как сообщает Report со ссылкой на агентство Xinhua, инцидент произошел утром 2 мая в городе Линбао.

    Возгорание произошло в салоне массажа ног. Огонь быстро распространился и вызвал сильное задымление, в результате чего шесть человек оказались заблокированы внутри помещения.

    Пожарные оперативно эвакуировали пострадавших и доставили их в медучреждение, однако спасти их не удалось. Еще пятеро находившихся в салоне человек были спасены.

    Причины возгорания на данный момент не установлены.

    Çində masaj salonunda yanğın baş verib, altı nəfər ölüb
    Fire at foot massage parlor kills 6 in China

