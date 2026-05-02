    Çində masaj salonunda yanğın baş verib, altı nəfər ölüb

    02 may, 2026
    15:42
    Çində masaj salonunda yanğın baş verib, altı nəfər ölüb

    Çinin mərkəzi hissəsində yerləşən Henan əyalətində baş verən yanğın nəticəsində altı nəfər ölüb.

    "Report" "Sinxua" agentliyinə istinadən xəbər verir ki, hadisə mayın 2-də səhər saatlarında Linbao şəhərində yerləşən ayaq masajı salonunda baş verib.

    Məlumata görə, alov sürətlə yayılaraq güclü tüstülənməyə səbəb olub, nəticədə altı nəfər məkanın içərisində qalıb.

    Yanğınsöndürənlər zərərçəkənləri operativ şəkildə təxliyə edərək tibb müəssisəsinə çatdırıblar, lakin onları xilas etmək mümkün olmayıb. Salonda olan daha beş nəfər isə xilas edilib.

    Yanğının səbəbləri hələ ki müəyyən edilməyib.

    Yanğın hadisəsi Çin Masaj salonu
    Пожар в массажном салоне в Китае привел к гибели шести человек
    Fire at foot massage parlor kills 6 in China

