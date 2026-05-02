İZ Community: Азербайджан и Казахстан активно развивают сотрудничество в сфере образования

Образовательные связи между Азербайджаном и Казахстаном продолжают активно развиваться.

Об этом сообщила Report основатель и руководитель İZ Community Рена Наджафзаде-Сададдинова.

По ее словам, одним из подтверждений этого стала крупная образовательная выставка, прошедшая в Баку в рамках проекта IZ Education.

"Сфера образования между Азербайджаном и Казахстаном развивается очень активно, и мы надеемся, что наше сотрудничество будет еще более крепким", - отметила она.

Она подчеркнула, что İZ Community реализует ряд успешных проектов с Казахстаном, а нынешняя выставка стала крупнейшей из них.

"В мероприятии приняли участие представители около 20 университетов Казахстана, представивших свои образовательные программы и возможности для студентов. Кроме того, на выставке были представлены и ведущие азербайджанские вузы, включая университет ADA, Хазарский университет и Азербайджанский университет языков", - добавила она.