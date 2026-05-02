    Наука и образование
    • 02 мая, 2026
    • 13:44
    İZ Community: Азербайджан и Казахстан активно развивают сотрудничество в сфере образования

    Образовательные связи между Азербайджаном и Казахстаном продолжают активно развиваться.

    Об этом сообщила Report основатель и руководитель İZ Community Рена Наджафзаде-Сададдинова.

    По ее словам, одним из подтверждений этого стала крупная образовательная выставка, прошедшая в Баку в рамках проекта IZ Education.

    "Сфера образования между Азербайджаном и Казахстаном развивается очень активно, и мы надеемся, что наше сотрудничество будет еще более крепким", - отметила она.

    Она подчеркнула, что İZ Community реализует ряд успешных проектов с Казахстаном, а нынешняя выставка стала крупнейшей из них.

    "В мероприятии приняли участие представители около 20 университетов Казахстана, представивших свои образовательные программы и возможности для студентов. Кроме того, на выставке были представлены и ведущие азербайджанские вузы, включая университет ADA, Хазарский университет и Азербайджанский университет языков", - добавила она.

    "İZ Community": Azərbaycan və Qazaxıstan təhsil sahəsində əməkdaşlığı fəal şəkildə inkişaf etdirir
    IZ Community: Educational ties between Azerbaijan, Kazakhstan continue to develop rapidly

    Последние новости

    14:47
    Фото

    В Лянкяране стартовал Фестиваль WUF13

    Инфраструктура
    14:38

    Вице-президент Турции Джевдет Йылмаз примет участие в саммите ЕПС в Ереване

    В регионе
    14:34

    Юрий Гусев: Опыт Азербайджана по восстановлению Карабаха может стать полезным для Украины

    Внешняя политика
    14:28

    Амирбеков: Азербайджан готов удвоить экспорт газа в ЕС, но нужны инвестиции в инфраструктуру поставок

    Энергетика
    14:26
    Фото

    В Баку открылся Международный фестиваль ковра - ОБНОВЛЕНО

    Kультурная политика
    14:20

    Харт: В НАТО хотят прояснить ситуацию с выводом части войск США из Германии

    Другие страны
    14:13

    Мохиуддин: Пакистанская авиакомпания Airblue запускает прямой рейс по маршруту Лахор-Баку

    Внешняя политика
    13:59

    Амирбеков: Кризис вокруг Ормуза показал значимость стратегического энергосотрудничества Баку и Рима

    Внешняя политика
    13:55

    Мариан де Йонг: Посещение Карабаха стало впечатляющим для нидерландской делегации

    Карабах
    Лента новостей