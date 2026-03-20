    В Мексике состоялся концерт по случаю праздника Новруз

    Внешняя политика
    20 марта, 2026
    01:31
    В Мексике состоялся концерт по случаю праздника Новруз

    В столице Мексики Мехико состоялся концерт по случаю праздника Новруз.

    Как сообщает Report, об этом говорится в публикации посольства Азербайджана в Мексике в социальной сети X.

    Отмечается, что мероприятие было организовано совместно посольствами Азербайджана, Турции и Казахстана в Мексике, а также Турецким культурным центром Института Юнуса Эмре при поддержке Фонда тюркской культуры и наследия.

    В концертной программе, приуроченной к приходу весны и началу нового года, приняли участие ансамбль под руководством проживающей в Мексике соотечественницы Наны Бабаевой, а также Ансамбль танца и музыки тюркского мира.

    В рамках мероприятия были исполнены известные музыкальные произведения азербайджанских, турецких, казахстанских и мексиканских композиторов.

    тюркский мир Праздник Новруз
    Meksikada Novruz bayramı münasibətilə konsert keçirilib
    Ты - Король

    01:31

    В Мексике состоялся концерт по случаю праздника Новруз

    Внешняя политика
    01:19

    Барро: Франция удвоит гуманитарную помощь Ливану

    Другие страны
    00:56

    США не намерены ограничивать экспорт топлива

    Другие страны
    00:25
    В Гяндже состоялся концерт в рамках масштабной культурной гастрольной программы

    Культура
    00:04

    В Азербайджане отмечают Новруз

    Kультурная политика
    00:00

    В Азербайджане отмечают праздник Рамазан

    Религия
    23:56

    При бомбардировке Тебриза погибли 13 членов "Басидж"

    В регионе
    23:39

    Нарендра Моди осудил иранские атаки на Катар

    Другие страны
    23:32

    Нетаньяху: Израиль воздержится от ударов по энергообъектам Ирана

    Другие страны
