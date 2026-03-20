В Мексике состоялся концерт по случаю праздника Новруз

В столице Мексики Мехико состоялся концерт по случаю праздника Новруз.

Как сообщает Report, об этом говорится в публикации посольства Азербайджана в Мексике в социальной сети X.

Отмечается, что мероприятие было организовано совместно посольствами Азербайджана, Турции и Казахстана в Мексике, а также Турецким культурным центром Института Юнуса Эмре при поддержке Фонда тюркской культуры и наследия.

В концертной программе, приуроченной к приходу весны и началу нового года, приняли участие ансамбль под руководством проживающей в Мексике соотечественницы Наны Бабаевой, а также Ансамбль танца и музыки тюркского мира.

В рамках мероприятия были исполнены известные музыкальные произведения азербайджанских, турецких, казахстанских и мексиканских композиторов.