    СМИ: США, Украина и Россия проводят закрытые переговоры в Абу-Даби

    Другие страны
    • 25 ноября, 2025
    • 09:32
    США, Украина и Россия проводят закрытые переговоры в Абу-Даби по урегулированию российско-украинского конфликта.

    Как передает Report, об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на Financial Times.

    Согласно информации, министр армии США Дэн Дрисколл в понедельник прибыл в Абу-Даби. Украину на переговорах представляет начальник разведки Кирилл Буданов, а состав российской делегации не объявлен.

    Издание отмечает, что переговоры стартовали вечером в понедельник и продолжатся во вторник.

    Ранее сообщалось, что министр армии США Дэниел Дрисколл может посетить Россию.

    KİV: ABŞ, Ukrayna və Rusiya Əbu-Dabidə qapalı danışıqlar aparırlar

