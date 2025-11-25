СМИ: США, Украина и Россия проводят закрытые переговоры в Абу-Даби

США, Украина и Россия проводят закрытые переговоры в Абу-Даби по урегулированию российско-украинского конфликта.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на Financial Times.

Согласно информации, министр армии США Дэн Дрисколл в понедельник прибыл в Абу-Даби. Украину на переговорах представляет начальник разведки Кирилл Буданов, а состав российской делегации не объявлен.

Издание отмечает, что переговоры стартовали вечером в понедельник и продолжатся во вторник.

Ранее сообщалось, что министр армии США Дэниел Дрисколл может посетить Россию.