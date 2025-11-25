СМИ: США, Украина и Россия проводят закрытые переговоры в Абу-Даби
Другие страны
- 25 ноября, 2025
- 09:32
США, Украина и Россия проводят закрытые переговоры в Абу-Даби по урегулированию российско-украинского конфликта.
Как передает Report, об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на Financial Times.
Согласно информации, министр армии США Дэн Дрисколл в понедельник прибыл в Абу-Даби. Украину на переговорах представляет начальник разведки Кирилл Буданов, а состав российской делегации не объявлен.
Издание отмечает, что переговоры стартовали вечером в понедельник и продолжатся во вторник.
Ранее сообщалось, что министр армии США Дэниел Дрисколл может посетить Россию.
