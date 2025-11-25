İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası
    KİV: ABŞ, Ukrayna və Rusiya Əbu-Dabidə qapalı danışıqlar aparırlar

    Digər ölkələr
    • 25 noyabr, 2025
    • 09:41
    KİV: ABŞ, Ukrayna və Rusiya Əbu-Dabidə qapalı danışıqlar aparırlar

    ABŞ, Ukrayna və Rusiya Rusiya-Ukrayna münaqişəsinin həlli üçün Əbu-Dabidə qapalı danışıqlar aparırlar.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Reuters" agentliyi "Financial Times"a istinadən məlumat yayıb.

    Məlumata görə, ABŞ-nin Ordu naziri Den Driskoll noyabrın 24-ü Əbu-Dabiyə gedib. Danışıqlarda Ukraynanı kəşfiyyat rəisi Kirill Budanov təmsil edir, Rusiya nümayəndə heyətinin tərkibi isə açıqlanmayıb.

    Nəşr qeyd edir ki, danışıqlar noyabrın 24-ü axşam saatlarında başlayıb.

    Daha əvvəl ABŞ Ordu naziri Daniel Driskollun Rusiyaya səfər edə biləcəyi barədə məlumat verilmişdi.

