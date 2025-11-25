KİV: ABŞ, Ukrayna və Rusiya Əbu-Dabidə qapalı danışıqlar aparırlar
Digər ölkələr
- 25 noyabr, 2025
- 09:41
ABŞ, Ukrayna və Rusiya Rusiya-Ukrayna münaqişəsinin həlli üçün Əbu-Dabidə qapalı danışıqlar aparırlar.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "Reuters" agentliyi "Financial Times"a istinadən məlumat yayıb.
Məlumata görə, ABŞ-nin Ordu naziri Den Driskoll noyabrın 24-ü Əbu-Dabiyə gedib. Danışıqlarda Ukraynanı kəşfiyyat rəisi Kirill Budanov təmsil edir, Rusiya nümayəndə heyətinin tərkibi isə açıqlanmayıb.
Nəşr qeyd edir ki, danışıqlar noyabrın 24-ü axşam saatlarında başlayıb.
Daha əvvəl ABŞ Ordu naziri Daniel Driskollun Rusiyaya səfər edə biləcəyi barədə məlumat verilmişdi.
