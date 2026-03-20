США не намерены ограничивать экспорт топлива

США не планируют ограничивать поставки нефти и газа другим странам.

Как передает Report, об этом заявил американский министр энергетики Крис Райт в соцсети Х.

"У администрации президента США нет плана вводить ограничения на экспорт нефти и газа", - написал он, напомнив, что США занимают первое место в мире по объемам добычи нефти и природного газа.

Энергетический кризис, вызванный военной операцией США и Израиля против Ирана, усилил предположения о возможном введении ограничений на экспорт топлива.

Стоимость автомобильного топлива в США демонстрирует резкий рост, достигнув самых высоких показателей за последние два с половиной года. По данным автомобильной ассоциации AAA, 18 марта средняя цена по стране превысила $3,84 за галлон. До начала ударов США и Израиля по Ирану (28 февраля) потребители платили около $2,98. Текущие значения стали максимальными с сентября 2023 года.