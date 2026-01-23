Ильхам Алиев WUF13 Всемирный экономический форум (WEF) - 2026 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Совет мира по Газе
    Ушаков рассказал об итогах переговоров Путина и Уиткоффа в Москве

    В регионе
    • 23 января, 2026
    • 05:35
    Ушаков рассказал об итогах переговоров Путина и Уиткоффа в Москве

    Помощник президента РФ Юрий Ушаков прокомментировал переговоры в Москве российского лидера Владимира Путина с американской делегацией во главе со спецпредставителем главы Белого дома Стивом Уиткоффом.

    Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, стороны, по словам Ушакова, констатировали, что без решения территориального вопроса рассчитывать на долгосрочное урегулирование невозможно.

    "23 января в Абу-Даби состоится первое заседание трехсторонней рабочей группы по вопросам безопасности с участием представителей РФ, США и Украины", - сказал помощник российского президента.

    Он отметил, что в состав рабочей группы по вопросам безопасности от России вошли представители руководства Минобороны.

    "Встреча была сфокусирована на том, чтобы получить информацию об итогах контактов США с Украиной и Европой. Стив Уиткофф и [зять президента США] Джаред Кушнер поделились своими впечатлениями от встречи [американского лидера] Дональда Трампа с [его украинским коллегой] Владимиром Зеленским", - приводят местные СМИ слова Ушакова.

    Uşakov Putin və Uitkoff arasındakı görüşün nəticələri barədə danışıb

