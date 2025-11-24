Ушаков: Многие положения американского мирного плана приемлемы для России

Многие пункты американского варианта мирного плана по Украине, обсуждавшегося на Аляске, представляются России приемлемыми.

Как передает Report, об этом заявил журналистам помощник президента России Юрий Ушаков.

"Мы были ознакомлены с одним вариантом, который идет в русле тех пониманий, которые были достигнуты на Аляске, поэтому не все, но многие положения этого плана нам представляются вполне приемлемыми", - отметил он.

При этом он подчеркнул, что в документе содержится около 28 пунктов, и значительная их часть требует детального обсуждения: "По другим положениям эти пункты требуют самого детального обсуждения и рассмотрения между сторонами, но с нами этот вопрос еще не обсуждался".

Помощник президента также сообщил, что Кремль знаком с европейским мирным планом, однако его положения России не подходят. В то же время он предполагает, что США в ближайшее время могут выйти на контакт с Москвой для очного обсуждения деталей, хотя конкретных договоренностей пока нет.