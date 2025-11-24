Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет
    Ушаков: Многие положения американского мирного плана приемлемы для России

    В регионе
    • 24 ноября, 2025
    • 18:54
    Многие пункты американского варианта мирного плана по Украине, обсуждавшегося на Аляске, представляются России приемлемыми.

    Как передает Report, об этом заявил журналистам помощник президента России Юрий Ушаков.

    "Мы были ознакомлены с одним вариантом, который идет в русле тех пониманий, которые были достигнуты на Аляске, поэтому не все, но многие положения этого плана нам представляются вполне приемлемыми", - отметил он.

    При этом он подчеркнул, что в документе содержится около 28 пунктов, и значительная их часть требует детального обсуждения: "По другим положениям эти пункты требуют самого детального обсуждения и рассмотрения между сторонами, но с нами этот вопрос еще не обсуждался".

    Помощник президента также сообщил, что Кремль знаком с европейским мирным планом, однако его положения России не подходят. В то же время он предполагает, что США в ближайшее время могут выйти на контакт с Москвой для очного обсуждения деталей, хотя конкретных договоренностей пока нет.

    Uşakov: ABŞ sülh planının bir çox müddəaları Rusiya üçün məqbuldur

