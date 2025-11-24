İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi

    Uşakov: ABŞ sülh planının bir çox müddəaları Rusiya üçün məqbuldur

    Region
    • 24 noyabr, 2025
    • 19:07
    Uşakov: ABŞ sülh planının bir çox müddəaları Rusiya üçün məqbuldur

    ABŞ-nin Ukrayna ilə bağlı sülh planının bir çox bəndi Rusiya üçün məqbul görünür.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Rusiya Prezidentinin köməkçisi Yuri Uşakov jurnalistlərə açıqlamasında bildirib.

    "Bizə bir variant təqdim olunub, hansı ki Alyaskada əldə olunmuş anlaşmaların məntiqinə uyğundur. Buna görə də hamısı yox, amma bu planın bir çox müddəaları bizə tamamilə məqbul görünür," – deyə o qeyd edib.

    Uşakov, eyni zamanda vurğulayıb ki, sənəddə təxminən 28 bənd var və onların əhəmiyyətli hissəsi ətraflı müzakirə tələb edir: "Digər müddəalara gəldikdə, bu bəndlər tərəflər arasında ən detallı müzakirə və baxış tələb edir, lakin bu məsələ bizimlə hələ müzakirə olunmayıb".

    Prezidentin köməkçisi, həmçinin əlavə edib ki, Kreml Avropa sülh planı ilə tanışdır, lakin onun müddəaları Rusiyaya uyğun gəlmir. Bununla yanaşı, o güman edir ki, ABŞ yaxın vaxtlarda Moskva ilə birbaşa təmas quraraq detalları müzakirə edə bilər, baxmayaraq ki, konkret razılaşmalar hələ yoxdur.

    Yuri Uşakov Sülh planı Rusiya Avropa İttifaqı
    Ушаков: Многие положения американского мирного плана приемлемы для России

    Son xəbərlər

    19:27

    Kislitsa: ABŞ və Ukrayna sülh planını yeniləyərək onu 19 bəndə salıblar

    Digər ölkələr
    19:18
    Foto

    Kamran Əliyev Rumıniyanın Baş prokurorunu Azərbaycana səfərə dəvət edib

    Xarici siyasət
    19:17

    Qadın voleybolçular arasında Azərbaycan Yüksək Liqasında IV tura start verilib

    Komanda
    19:15

    Azərbaycan XİN diplomatik münasibətlərin qurulmasının 30 illiyi münasibətilə Bruneyi təbrik edib

    Xarici siyasət
    19:07

    Uşakov: ABŞ sülh planının bir çox müddəaları Rusiya üçün məqbuldur

    Region
    19:02

    ABŞ və Çin liderləri arasında telefon danışığı olub

    Digər ölkələr
    18:56

    Uşakov: Ermənistan Bişkekdə KTMT sammitində iştirak etməyəcək

    Region
    18:53

    Yasamalda üç nəfərin öldüyü yanğınla bağlı klinikanın direktoru həbs olunub - RƏSMİ

    Hadisə
    18:50

    MDB liderlərinin qeyri-rəsmi görüşü 21-22 dekabrda keçiriləcək

    Region
    Bütün Xəbər Lenti