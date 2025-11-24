Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет
    Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет

    Ушаков: Армения не примет участие в саммите ОДКБ в Бишкеке

    В регионе
    • 24 ноября, 2025
    • 18:42
    Ушаков: Армения не примет участие в саммите ОДКБ в Бишкеке

    Саммит Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) состоится 27 ноября в Бишкеке, однако Армения не будет участвовать в мероприятии.

    Как передает Report, об этом заявил журналистам помощник президента России Юрий Ушаков.

    "Саммит ОДКБ пройдет в Бишкеке 27 ноября. Армения не примет участия, но не против принятия на нем согласованных документов", - сказал он.

    Юрий Ушаков ОДКБ Армения
    Uşakov: Ermənistan Bişkekdə KTMT sammitində iştirak etməyəcək

    Последние новости

    19:40
    Фото

    Кямран Алиев пригласил генпрокурора Румынии в Азербайджан

    Внешняя политика
    19:34

    МИД Польши вызвал посла Израиля из-за публикации в Х

    Другие страны
    19:26

    Азербайджан поздравил Бруней с 30-летием дипотношений

    Внешняя политика
    19:17

    Кислица: США и Украина обновили мирный план, сократив его до 19 пунктов

    Другие страны
    19:02

    Директор Loft Klinika арестован по делу о смертельном пожаре в Ясамале

    Происшествия
    18:58
    Фото

    Азербайджан и Эстония обсудили увеличение грузопотока из Китая в Европу

    Инфраструктура
    18:54

    Ушаков: Многие положения американского мирного плана приемлемы для России

    В регионе
    18:48

    Трамп и Си Цзиньпин провели телефонный разговор

    Другие страны
    18:46

    Объявлен график приема граждан в Администрации президента на декабрь

    Внутренняя политика
    Лента новостей