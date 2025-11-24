Ушаков: Армения не примет участие в саммите ОДКБ в Бишкеке

Саммит Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) состоится 27 ноября в Бишкеке, однако Армения не будет участвовать в мероприятии.

Как передает Report, об этом заявил журналистам помощник президента России Юрий Ушаков.

"Саммит ОДКБ пройдет в Бишкеке 27 ноября. Армения не примет участия, но не против принятия на нем согласованных документов", - сказал он.