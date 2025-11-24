Uşakov: Ermənistan Bişkekdə KTMT sammitində iştirak etməyəcək
Region
- 24 noyabr, 2025
- 18:56
Noyabrın 27-də Bişkekdə Kollektiv Təhlükəsizlik Müqaviləsi Təşkilatının (KTMT) sammiti keçiriləcək, lakin Ermənistan tədbirdə iştirak etməyəcək.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Rusiya Prezidentinin köməkçisi Yuri Uşakov jurnalistlərə açıqlamasında deyib.
"KTMT sammiti noyabrın 27-də Bişkekdə keçiriləcək. Ermənistan sammitdə iştirak etməsə də, orada razılaşdırılmış sənədlərin qəbul olunmasına qarşı deyil", - o bildirib.
