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USAID займется улучшением торгового сотрудничества в Центральной Азии

USAID займется улучшением торгового сотрудничества в Центральной Азии Агентство США по международному развития (USAID) запускает новую программу, которая будет направлена на улучшение торгового взаимодействия в Центральной Азии (ЦА). Бюджет пятилетней программы составит 19 млн долларов США.
В регионе
16 февраля 2022 г. 21:41
USAID займется улучшением торгового сотрудничества в Центральной Азии

Агентство США по международному развития (USAID) запускает новую программу, которая будет направлена на улучшение торгового взаимодействия в Центральной Азии (ЦА). Бюджет пятилетней программы составит 19 млн долларов США.

Как передает Report, программа будет охватывать все пять стран ЦА – Туркменистан, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан.

Цель проекта - расширить экономические возможности в регионе через:

- гармонизацию процедур таможенного и пограничного контроля,

- укрепление взаимодействия между частными и государственными секторами в вопросах инвестиций и торговли,

- расширение трансграничного сотрудничества между коммерческими предприятиями региона.

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