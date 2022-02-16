USAID займется улучшением торгового сотрудничества в Центральной Азии

Агентство США по международному развития (USAID) запускает новую программу, которая будет направлена на улучшение торгового взаимодействия в Центральной Азии (ЦА). Бюджет пятилетней программы составит 19 млн долларов США.

Агентство США по международному развития (USAID) запускает новую программу, которая будет направлена на улучшение торгового взаимодействия в Центральной Азии (ЦА). Бюджет пятилетней программы составит 19 млн долларов США.

Как передает Report, программа будет охватывать все пять стран ЦА – Туркменистан, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан.

Цель проекта - расширить экономические возможности в регионе через:

- гармонизацию процедур таможенного и пограничного контроля,

- укрепление взаимодействия между частными и государственными секторами в вопросах инвестиций и торговли,

- расширение трансграничного сотрудничества между коммерческими предприятиями региона.