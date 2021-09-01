Управление портами и морская логистика - в центре внимания семинара ОБСЕ в Туркменистане

Представители международного морского порта Туркменбаши, Агентства морского и речного транспорта и других соответствующих министерств и ведомств обсудили международные стандарты в области управления портами и морской логистики на организованном ОБСЕ онлай

Представители международного морского порта Туркменбаши, Агентства морского и речного транспорта и других соответствующих министерств и ведомств обсудили международные стандарты в области управления портами и морской логистики на организованном ОБСЕ онлайн-семинаре, который прошел в Ашхабаде 30-31 августа.

Как сообщает Report, мероприятие нацелено на обмен передовым опытом и лучшими практиками в области обеспечения эффективного управления портами, поддержания регулярных грузоперевозок, а также продвижение "зеленых стандартов" в работе портов.

Международный порт в Туркменбаши является важным звеном в морской транспортной системе Центральной Азии. Выполняя функции крупного транзитного узла в Евразийском регионе, он имеет большое геополитическое значение, - сказал, приветствуя участников семинара, Уильям Лиф, исполняющий обязанности руководителя Центра ОБСЕ в Ашхабаде.

Он добавил, что региональная экономическая взаимосвязанность может быть усилена посредством упрощения торговых и транспортных процедур, а также укрепления "надлежащего управления, обеспечения упрощения пересечения границ и стимулирования делового взаимодействия".