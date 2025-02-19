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Уолтц: Трамп не будет терпеть эскалацию риторики со стороны Зеленского

Уолтц: Трамп не будет терпеть эскалацию риторики со стороны Зеленского Президент США Дональд Трамп не намерен терпеть эскалацию риторики со стороны президента Украины Владимира Зеленского.
В регионе
19 февраля 2025 г. 23:39
Уолтц: Трамп не будет терпеть эскалацию риторики со стороны Зеленского

Президент США Дональд Трамп не намерен терпеть эскалацию риторики со стороны президента Украины Владимира Зеленского.

Как передает Report, об этом заявил в эфире телеканала Fox News помощник американского лидера по национальной безопасности Майк Уолтц.

По его словам, с украинской стороны наблюдаются удивительное сопротивление и эскалация риторики в связи с предложенным Вашингтоном соглашением об использовании украинских полезных ископаемых в обмен на предоставление помощи.

"Мы считаем, что американские налогоплательщики заслуживают возмещения большей части своих инвестиций. И это дает Украине возможности, им следует осознать, что это на самом деле такое. Но вместо этого мы получаем эскалацию риторики и отпор, которые президент [Трамп] не намерен терпеть", - сказал Уолтц.

Отметим, что ранее Зеленский заявил, что Трамп живет в созданном Россией "дезинформационном пространстве".

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Версия на азербайджанском языке ABŞ-nin vitse-prezidenti və Trampın köməkçisi Zelenskiyə xəbərdarlıq edib

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