Уолтц: Трамп не будет терпеть эскалацию риторики со стороны Зеленского

Президент США Дональд Трамп не намерен терпеть эскалацию риторики со стороны президента Украины Владимира Зеленского.

Президент США Дональд Трамп не намерен терпеть эскалацию риторики со стороны президента Украины Владимира Зеленского.

Как передает Report , об этом заявил в эфире телеканала Fox News помощник американского лидера по национальной безопасности Майк Уолтц.

По его словам, с украинской стороны наблюдаются удивительное сопротивление и эскалация риторики в связи с предложенным Вашингтоном соглашением об использовании украинских полезных ископаемых в обмен на предоставление помощи.

"Мы считаем, что американские налогоплательщики заслуживают возмещения большей части своих инвестиций. И это дает Украине возможности, им следует осознать, что это на самом деле такое. Но вместо этого мы получаем эскалацию риторики и отпор, которые президент [Трамп] не намерен терпеть", - сказал Уолтц.

Отметим, что ранее Зеленский заявил, что Трамп живет в созданном Россией "дезинформационном пространстве".