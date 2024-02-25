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Умеров: План на 2024 год уже есть, он мощный и даст результата

Умеров: План на 2024 год уже есть, он мощный и даст результата "У Украины есть план на 2024 год, который публично не разглашается. В то же время он мощный и принесет результат".
В регионе
25 февраля 2024 г. 13:50
Умеров: План на 2024 год уже есть, он мощный и даст результата

"У Украины есть план на 2024 год, который публично не разглашается. В то же время он мощный и принесет результат".

Как передает восточноевропейское бюро Report, об этом заявил министр обороны Украины Рустема Умерова во время форума "Украина. Год 2024".

"Все говорят, что лучше наших действий говорят наши результаты. Делаем все возможное и невозможное, чтобы сделать прорыв. План 2024 уже есть. Мы публично о нем не говорим. Он мощный, сильный, дает не только надежду, но и даст результат в 2024 году", - сказал Умеров.

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Версия на азербайджанском языке ФотоUmerov: Ukraynanın cari il üçün nəticə verəcək güclü planı var

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