Умер последний председатель Верховного Совета СССР Анатолий Лукьянов

Баку. 10 января. REPORT.AZ/ Последний председатель Верховного Совета СССР Анатолий Лукьянов скончался в возрасте 88 лет.

Как передаёт Report со ссылкой на российские СМИ, об этом в своём Twitter сообщил губернатор Смоленской области Алексей Островский.

«Сегодня ушёл из жизни известный смолянин и замечательный человек – последний председатель Верховного Совета СССР А.И. Лукьянов», – написал Островский.

Анатолий Лукьянов родился 7 мая 1930 года в Смоленске. Он занимал пост главы высшего законодательного органа Советского Союза с марта 1990 года по сентябрь 1991 года.

Также он избирался депутатом Госдумы с 1993 по 2003 годы.

В июле 2018 года сообщалось о смерти бывшего главы Гостелерадио СССР, журналиста Леонида Кравченко.