Умер Леонид Кравченко

Баку. 2 июля. REPORT.AZ/ В Москве (Россия) умер бывший председатель Гостелерадио СССР Леонид Кравченко.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил в своем Telegram-канале сын журналиста Антон Кравченко.

Кравченко скончался на 81-м году жизни. Отмечается, что в последнее время он тяжело болел.

В 1990 году Кравченко стал председателем Государственного комитета СССР по телевидению и радиовещанию. В разные годы он занимал пост главного редактора "Строительной газеты" и издания "Труд", а также первого заместителя председателя Совета директоров ОАО "ТВ-Центр". Кроме того, Кравченко с 1989-го возглавлял телеграфное агентство СССР (ТАСС - ред.).