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Умер первый президент Украины Леонид Кравчук

Умер первый президент Украины Леонид Кравчук Первый президент Украины Леонид Кравчук умер во вторник после продолжительной болезни. Об этом агентству Украинские Новости сообщил источник в кругу семьи политика.
В регионе
10 мая 2022 г. 21:25
Умер первый президент Украины Леонид Кравчук

Первый президент Украины Леонид Кравчук умер после продолжительной болезни.

Как передает Report, об этом агентству Украинские Новости сообщил источник в кругу семьи политика.

10 января Кравчуку исполнилось 88 лет.

В июне прошлого года Кравчук перенес операцию на сердце. После этого сообщалось, что первый президент попал в реанимацию и был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Позже стало известно, что он восстанавливается за рубежом.

Леонид Макарович Кравчук родился 10 января 1934 года в селе Великий Житин Волынского воеводства Польской республики (ныне территория Ровненской области). Его отец погиб во Второй мировой войне, поэтому Леонида воспитывали мать и отчим.

В 19 лет окончил техникум в Ровно по специальности "Бухгалтерский учет", а через пять лет получил высшее образование в Киевском государственном институте (ныне КНУ им. Т.Г. Шевченко) по специальности "Политэкономия". Во время учебы познакомился со своей будущей женой Антониной Мишурой, с которой в 1959 году у них родился сын Александр.

Леонид Макарович также окончил Академию общественных наук при ЦК КПСС со степенью кандидата экономических наук.

После завершения учебы Леонид Кравчук работал преподавателем в Черновицком финансовом техникум. Затем стал консультантом-методистом Дома политпросвещения, лектором, помощником секретаря, заведующим отделом агитации и пропаганды Черновицкого обкома КПУ.

В 1989 году Леонид Кравчук получил должность заведующего идеологическим отделом и секретаря ЦК КПУ. Спустя год был назначен вторым секретарем ЦК КПУ, а также избран депутатом Верховного совета Украинской ССР XII созыва.

До 1991 года занимал должность председателя Верховного Совета УССР, но после путча вышел из состава КПСС.

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Версия на азербайджанском языке Ukraynanın ilk prezidenti Leonid Kravçuk vəfat edib

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