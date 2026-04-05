Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13 Визит Ильхама Алиева в Грузию
    Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13 Визит Ильхама Алиева в Грузию

    В регионе
    • 05 апреля, 2026
    • 10:54
    Умер один из инициаторов Ходжалинского геноцида Зорий Балаян

    Cкончался один из инициаторов Ходжалинского геноцида, известный идеолог армянского террора Зорий Балаян.

    Как сообщает Report, об этом заявил его сын Айк Балаян.

    Зорий Балаян, считавшийся одним из инициаторов армянского сепаратистского движения, приведшего к Первой Карабахской войне, а также одним из авторов лозунга "Миацум" ("воссоединение"), получил известность среди армян после выхода в начале 1980-х годов своего произведения "Очаг".

    В книге Балаян, искажая исторические факты, утверждал, будто Карабах является армянской землей. Кроме того, в этом произведении он объявлял турок и азербайджанцев врагами как России, так и Армении. Террорист также был заказчиком кровавого теракта в Бакинском метрополитене, совершенного в 1994 году.

    Зорий Балаян Ходжалинский геноцид армянский террор
    Xocalı soyqırımının təşəbbüskarlarından biri olan Zori Balayan ölüb
    One of the initiators of Khojaly Genocide, Zori Balayan, dies

    Последние новости

