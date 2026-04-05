Умер один из инициаторов Ходжалинского геноцида Зорий Балаян
В регионе
- 05 апреля, 2026
- 10:54
Cкончался один из инициаторов Ходжалинского геноцида, известный идеолог армянского террора Зорий Балаян.
Как сообщает Report, об этом заявил его сын Айк Балаян.
Зорий Балаян, считавшийся одним из инициаторов армянского сепаратистского движения, приведшего к Первой Карабахской войне, а также одним из авторов лозунга "Миацум" ("воссоединение"), получил известность среди армян после выхода в начале 1980-х годов своего произведения "Очаг".
В книге Балаян, искажая исторические факты, утверждал, будто Карабах является армянской землей. Кроме того, в этом произведении он объявлял турок и азербайджанцев врагами как России, так и Армении. Террорист также был заказчиком кровавого теракта в Бакинском метрополитене, совершенного в 1994 году.
