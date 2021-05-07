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Украинский министр: Вооруженный конфликт не должен сказываться на образовании

Украинский министр: Вооруженный конфликт не должен сказываться на образовании До начала конфликта в Донецкой и Луганской областях обучалось более 124 тыс. студентов
В регионе
7 мая 2021 г. 13:06
Украинский министр: Вооруженный конфликт не должен сказываться на образовании
Сергей Шкарлет

"К сожалению, до возникшего конфликта в зоне боевых действий у нас было 17 высших учебных заведений, 17 университетов было перемещено. До начала конфликта в Донецкой и Луганской областях обучалось более 124 тыс. студентов".

Об этом в интервью восточно-европейскому бюро Report заявил министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет, комментируя как конфликт на востоке страны сказался на системе образования.

"У нас только сегодня, по подтвержденным данным, в Донецкой области повреждено 93 учебных заведения. Это и садики, и школы – все учебные заведения. В Луганской области – 26. Как правило, все эти учебные заведения получили основные повреждения в 2014-15 гг.

Сейчас есть Декларация о безопасности школ, подписанная с Организацией Объединенных Наций, с ЮНИСЕФ, и, несмотря на продолжение вооруженного конфликта, этой декларации придерживаются. Очень много международных фондов и грантов, в том числе Детский фонд при ООН, ЮНИСЕФ очень здорово поддерживают учреждения образования, в том числе и программами восстановления этих заведений. Несмотря ни на какую ситуацию, дети не должны быть заложниками взрослых. Вооруженный конфликт не должен сказываться на образовании. Это и ООН, это и ЮНИСЕФ, и целый ряд международных организаций признают и всячески оказывают помощь в этой части. Мы очень благодарны за это", - заявил С. Шкарлет.

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Версия на английском языке Ukrainian Minister: Armed conflict shouldn't affect education

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