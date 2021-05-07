О нас
Report Georgia
Аудио новости

Баку и Киев намерены углубить сотрудничество по реализации образовательных программ

Баку и Киев намерены углубить сотрудничество по реализации образовательных программ Азербайджан и Украина договорились возобновить действие соглашения о сотрудничестве в сфере образования
Наука и образование
7 мая 2021 г. 10:30
Баку и Киев намерены углубить сотрудничество по реализации образовательных программ
Сергей Шкарлет

Азербайджан и Украина договорились возобновить действие соглашения о сотрудничестве в сфере образования.

Об этом в интервью восточно-европейскому бюро Report заявил министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет.

"В 97-м году был подписан договор между министерством образования Республики Украина и министерством образования Азербайджанской Республики о сотрудничестве в сфере образования. К сожалению, с 2007 года оно утратило силу и на переговорах с госпожой послом [ Азербайджана в Украине Эльмирой Ахундовой -ред.] мы договаривались, что возобновим действие этого соглашения о сотрудничестве в сфере образования", - заявил министр.

С. Шкарлет c сожалением отметил, что программы межгосударственного обмена между Украиной и Азербайджаном на сегодняшний момент нет, но "в рамках межправительственной комиссии можно это как-то обговорить и продумать, каким образом мы будем двигаться дальше": "Мы с уважаемой госпожой послом Эльмирой Ахундовой обсуждали вопрос относительно межправительственной комиссии по углублению сотрудничества в части образовательных программ. С другими странами у нас есть межгосударственные стипендии, например с Таджикистаном, Китаем, африканскими странами".

Подпишитесь на наш Telegram канал

Новости партнеров

Другие новости из категории

В прошлом месяце дипломы 67 отучившихся за границей человек не были признаны
В прошлом месяце дипломы 67 отучившихся за границей человек не были признаны
7 мая 2021 г. 09:57
Назначен новый проректор АзТУ
Назначен новый проректор АзТУ
6 мая 2021 г. 19:06
На выпускном экзамене учащийся лицея набрал максимальное количество баллов
На выпускном экзамене учащийся лицея набрал максимальное количество баллов
6 мая 2021 г. 18:38
В Азербайджане четверо директоров школ уволены, трое получили строгий выговор
В Азербайджане четверо директоров школ уволены, трое получили строгий выговор
6 мая 2021 г. 12:21
В Азербайджане проводятся онлайн-собеседования по приему в первые классы
ФотоВ Азербайджане проводятся онлайн-собеседования по приему в первые классы
6 мая 2021 г. 11:32
На оплату обучения студентов из уязвимых групп выделят 14 млн манатов
На оплату обучения студентов из уязвимых групп выделят 14 млн манатов
5 мая 2021 г. 14:58
Начинается регистрация учителей, желающих сменить место работы
Начинается регистрация учителей, желающих сменить место работы
5 мая 2021 г. 07:50
ГЭЦ: Результаты экзаменов станут известны после праздника 
ГЭЦ: Результаты экзаменов станут известны после праздника 
3 мая 2021 г. 16:40
В Зардабе еще две школы переходят на дистанционное обучение
В Зардабе еще две школы переходят на дистанционное обучение
1 мая 2021 г. 15:53
Рейхан Джамалова определилась с вузом
Рейхан Джамалова определилась с вузом
1 мая 2021 г. 14:37

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi