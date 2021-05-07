Баку и Киев намерены углубить сотрудничество по реализации образовательных программ

Азербайджан и Украина договорились возобновить действие соглашения о сотрудничестве в сфере образования

Азербайджан и Украина договорились возобновить действие соглашения о сотрудничестве в сфере образования.

Об этом в интервью восточно-европейскому бюро Report заявил министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет.

"В 97-м году был подписан договор между министерством образования Республики Украина и министерством образования Азербайджанской Республики о сотрудничестве в сфере образования. К сожалению, с 2007 года оно утратило силу и на переговорах с госпожой послом [ Азербайджана в Украине Эльмирой Ахундовой -ред.] мы договаривались, что возобновим действие этого соглашения о сотрудничестве в сфере образования", - заявил министр.

С. Шкарлет c сожалением отметил, что программы межгосударственного обмена между Украиной и Азербайджаном на сегодняшний момент нет, но "в рамках межправительственной комиссии можно это как-то обговорить и продумать, каким образом мы будем двигаться дальше": "Мы с уважаемой госпожой послом Эльмирой Ахундовой обсуждали вопрос относительно межправительственной комиссии по углублению сотрудничества в части образовательных программ. С другими странами у нас есть межгосударственные стипендии, например с Таджикистаном, Китаем, африканскими странами".