Украинские военные зашли в город Святогорск Донецкой области

ВС Украины зашли в Святогорск Донецкой области. В городе и вокруг него продолжается зачистка от российских военных.

ВС Украины зашли в Святогорск Донецкой области. В городе и вокруг него продолжается зачистка от российских военных.

Как передает Report, об этом сообщает "Новости Донбасса".

Информацию о вхождении ВСУ в Святогорск подтвердили источники среди украинских военных.

В соцсетях уже обнародовали фото, на котором украинский флаг установили на здании горсовета Святогорска.

Сегодня стало стало известно, что украинские военнослужащие освободили ряд населенных пунктов Харьковской области, в том числе село Борщевая, город Изюм.