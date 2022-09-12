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Украинские военные зашли в город Святогорск Донецкой области

Украинские военные зашли в город Святогорск Донецкой области ВС Украины зашли в Святогорск Донецкой области. В городе и вокруг него продолжается зачистка от российских военных.
В регионе
12 сентября 2022 г. 18:52
Украинские военные зашли в город Святогорск Донецкой области

ВС Украины зашли в Святогорск Донецкой области. В городе и вокруг него продолжается зачистка от российских военных.

Как передает Report, об этом сообщает "Новости Донбасса".

Информацию о вхождении ВСУ в Святогорск подтвердили источники среди украинских военных.

В соцсетях уже обнародовали фото, на котором украинский флаг установили на здании горсовета Святогорска.

Сегодня стало стало известно, что украинские военнослужащие освободили ряд населенных пунктов Харьковской области, в том числе село Борщевая, город Изюм.

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Версия на английском языке Ukrainian troops enter Sviatohirsk city of Donetsk Region, say reports 
Версия на азербайджанском языке KİV: “Ukrayna hərbçiləri Donetsk vilayətinin Svyataqorsk şəhərinə daxil olub”

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