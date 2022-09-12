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ВСУ подняли украинские флаги над горсоветом Изюма

ВСУ подняли украинские флаги над горсоветом Изюма ВС Украины вернуло под контроль центр города Изюм (Харьковская область) и уже подняли над зданием горсовета государственные флаги.
В регионе
12 сентября 2022 г. 14:03
ВСУ подняли украинские флаги над горсоветом Изюма

ВС Украины вернуло под контроль центр города Изюм (Харьковская область) и уже подняли над зданием горсовета государственные флаги.

Как передает Report со ссылкой на РБК-Украина, об этом сообщил украинский военный Анатолий Штефан.

Он обнародовал видео, на котором можно заметить сгоревшее здание горсовета Изюма. На его крыше стоят бойцы ВСУ с украинскими флагами.

Как сообщает агентство, на протяжении нескольких дней в Telegram-каналах РФ появлялась информация о выводе российских войск из Изюма но официальные источники пока не подтвердили деоккупацию города.

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