Украинские военные пройдут курс обучения в Испании

Испанская армия будет обучать украинских военных в Сарагосе.

Испанская армия будет обучать украинских военных в Сарагосе.

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом пишет El Mundo.

Испания неделями готовила прибытие украинских воинских контингентов для обучения на объектах в стране.

Таким образом, Минобороны Испании выполняет одно из обязательств, данных Украине, и примет украинских солдат для обучения перед отправкой на военную службу.

Ранее обучение украинцев начала Великобритания. По состоянию на начало сентября курс обучения прошли уже около 4,7 тыс. мобилизованных. Их обучали основам пехотинских навыков, включая использование оружия, основам военной медицины, методам патрулирования и тому подобное.