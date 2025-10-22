Украинские беспилотники атаковали Дагестан
В регионе
- 22 октября, 2025
- 09:08
Дроны ВСУ ударили по Дагестану, целью стало одно из предприятий.
Как передает Report об этом сообщил глава Дагестана Сергей Меликов в соцсетях.
В настоящее время сведений о жертвах и пострадавших нет, подчеркнул он.
Информация о разрушениях уточняется.
Последние новости
09:42
Цена на азербайджанскую нефть превысила $62Энергетика
09:41
Автомобиль въехал в ворота Секретной службы США возле Белого домаДругие страны
09:35
В Улан-Удэ число отравившихся едой выросло до 145 человекВ регионе
09:32
В Баку управлявший мопедом 87-летний мужчина погиб в ДТППроисшествия
09:30
В Баку в ДТП погибла 52-летняя женщинаПроисшествия
09:22
Лига чемпионов УЕФА: "Карабах" сегодня встретится с "Атлетиком"Футбол
09:16
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (22.10.2025)Финансы
09:12
Светлана Гринчук: Россия нанесла массированные удары по энергоинфраструктуре УкраиныДругие страны
09:08