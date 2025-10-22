Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА Турецкая Республика Северного Кипра
    • 22 октября, 2025
    • 09:08
    Украинские беспилотники атаковали Дагестан

    Дроны ВСУ ударили по Дагестану, целью стало одно из предприятий.

    Как передает Report об этом сообщил глава Дагестана Сергей Меликов в соцсетях.

    В настоящее время сведений о жертвах и пострадавших нет, подчеркнул он.

    Информация о разрушениях уточняется.

