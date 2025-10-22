Украинские беспилотники атаковали Дагестан

Дроны ВСУ ударили по Дагестану, целью стало одно из предприятий.

Как передает Report об этом сообщил глава Дагестана Сергей Меликов в соцсетях.

В настоящее время сведений о жертвах и пострадавших нет, подчеркнул он.

Информация о разрушениях уточняется.